***AKMEN* *AKM* *ESCAR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.07.2021 10:33
***AKMEN******AKM******ESCAR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş (‘ESCAR') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946735
BIST
13:271.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:278,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:2710,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:27503,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,35
|Açılış
|: 503,62
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:27
|GWIND
|3,74
|135.543.911
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.820.425
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.652
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.007.028
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|NIBAS
|12,30
|5.548.306
|% -5,31
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|KOZAL
|111,00
|288.617.418
|% -0,36
|
|AYDEM
|6,74
|179.368.859
|% 7,84
|
|BIOEN
|25,22
|175.836.295
|% 1,94
|
|GWIND
|3,74
|135.543.911
|% 10,00
|
|HALKB
|5,08
|129.743.241
|% 0,20
|
|ODAS
|1,93
|122.580.247
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,31
|76.485.990
|% 1,55
|
|GWIND
|3,74
|135.543.911
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,15
|40.636.988
|% 2,68
|
|AYDEM
|6,74
|179.368.859
|% 7,84
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6705
|% 0,07
|
|Euro
|10,2693
|10,2745
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0235
|% -0,01
|
|Frank
|9,3503
|9,4066
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -0,02
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|26,87
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,99
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|