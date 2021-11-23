***AKMEN* *AKM* *FRIGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******FRIGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 94.350.000 TL'si (%850) nakden, 16.900.000 TL'si (%152.25225) iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 111.250.000 TL sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.11.2021 – 17.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 239.569 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 22.11.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.22.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 239.569 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıDURMUŞ KARTAL 25.000 % 10,44 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaKORAY YILMAZ 14.250 % 5,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 179.219 % 74,81 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979090BIST