***AKMEN* *AKM* *GENIL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.07.2021 09:24
***AKMEN******AKM******GENIL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘GENIL') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951915
BIST
10:401.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:408,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:4010,1010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
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10,1319
En Düşük
10,0796
10:40495,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:40
|IDGYO
|2,32
|13.304.113
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|EDIP
|5,54
|45.388.993
|% 9,49
|
|YAYLA
|5,27
|78.962.130
|% 8,21
|
|AGYO
|2,74
|11.956.064
|% 7,87
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AVOD
|5,38
|2.154.692
|% -4,78
|
|IDEAS
|49,96
|1.639.082
|% -3,74
|
|DERHL
|4,50
|4.228.627
|% -3,43
|
|AYCES
|56,80
|494.074
|% -3,40
|
|THYAO
|12,32
|141.588.154
|% 0,08
|
|PETKM
|5,36
|132.255.748
|% -1,11
|
|GARAN
|8,14
|107.207.647
|% -0,12
|
|SASA
|29,46
|80.727.690
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,35
|79.173.556
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,24
|78.533.907
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,80
|45.853.264
|% -0,55
|
|PETKM
|5,36
|132.255.748
|% -1,11
|
|YAYLA
|5,27
|78.962.130
|% 8,21
|
|GARAN
|8,14
|107.207.647
|% -0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5690
|8,5724
|% 0,24
|
|Euro
|10,0942
|10,1010
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7778
|11,8369
|% -0,05
|
|Frank
|9,3056
|9,3616
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2770
|2,2885
|% 0,16
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|2,75
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,22
|