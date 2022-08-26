***AKMEN* *AKM* *KAREL* *DOHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM******KAREL******DOHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Karel Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (26.08.2022)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KAREL, DOHOLİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 2005337Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 30.06.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 22.08.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.09.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıC Grubu, KAREL, TREKREL00019 Hamiline Değil - 11,4727Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıC Grubu, KAREL, TREKREL00019 22.08.2022 0 0 0 0 0C Grubu, KAREL, TREKREL00019 23.08.2022 0 0 0,208 2,39 1C Grubu, KAREL, TREKREL00019 24.08.2022 0 0 0 0 0C Grubu, KAREL, TREKREL00019 25.08.2022 0 0 0 0 0C Grubu, KAREL, TREKREL00019 26.08.2022 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarToplam 80.000.000 adet Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("KAREL") paylarının Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından devralınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği' nin 11 inci maddesi uyarınca Öncü Girişim' in zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılan başvuru 18.08.2022 tarihinde, 1 TL nominal değerli 1 adet KAREL payı için 11,4727 TL fiyat ile pay alım teklifinin yapılması ve 30.06.2022 tarihi itibarıyla KAREL pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibarıyla portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmın pay alım teklifine konu edilebilmesi şartıyla kabul edilmiştir.Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgi Formu "Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte yer almakta olup, ayrıca www.akyatirim.com.tr ve www.karel.com.tr internet adreslerinde yayımlanmıştır.Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu' nda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 11,4727 TL'dir.Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 22.08.2022 saat 09:00 ile 05.09.2022 saat 17:00 arasında 10 iş günü boyunca devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu" nda açıklanmaktadır.26.08.2022 tarihi itibarıyla pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058677BIST