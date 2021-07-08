***AKMEN* *AKM* *KARYE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.07.2021 17:18
***AKMEN******AKM******KARYE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
(‘KARYE') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948927
BIST
17:171.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,88
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:178,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1710,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0742
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3364
En Düşük
10,2314
17:17503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TUREX
|11,57
|11.623.083
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.695.421
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.024.168
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.570.713
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.761.088
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.108.750
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.053
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.960.996
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|661.227.897
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|220.443.706
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6854
|% 0,00
|
|Euro
|10,3168
|10,3233
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4499
|9,5069
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,81
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|6,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|3,24
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,99
|72,99
|-0,44
|