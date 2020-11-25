***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.11.2020 17:09
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889975
BIST
17:191.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:197,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:199,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:19465,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.633.123
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
|256,50
|282.150.779
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.264.766
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.887.077
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.857.713.237
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,09
|3.215.064.191
|% 3,46
|
|GARAN
|9,09
|3.007.891.036
|% 0,44
|
|TSKB
|2,74
|1.210.589.047
|% 4,98
|
|TUPRS
|92,30
|1.171.215.847
|% 2,44
|
|KRDMD
|5,09
|3.215.064.191
|% 3,46
|
|TSKB
|2,74
|1.210.589.047
|% 4,98
|
|YKBNK
|2,99
|1.101.200.102
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,08
|750.193.185
|% -1,89
|
|GARAN
|9,09
|3.007.891.036
|% 0,44
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9798
|7,9840
|% -0,27
|
|Euro
|9,4951
|9,5028
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,6290
|10,6823
|% -0,32
|
|Frank
|8,7386
|8,7913
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1238
|2,1345
|% -0,20
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,48
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,42
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|0,56
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Seans Raporu
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