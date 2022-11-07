***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.11.2022 10:15
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.10.2022- 04.11.2022
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 24.10.2022 - 04.11.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077115
BIST
10:064.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 38,59
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.263
En Düşük
4.230
10:0618,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:0618,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 12,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4694
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:06998,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:05
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|INVEO
|28,04
|37.813.244
|% 8,94
|
|DESA
|38,46
|10.879.927
|% 8,22
|
|DAGHL
|38,00
|7.067.334
|% 7,65
|
|ATSYH
|158,00
|7.759.515
|% 7,48
|
|KIMMR
|9,16
|10.447.711
|% -9,93
|
|ATEKS
|53,15
|11.602.405
|% -9,69
|
|PRKME
|14,17
|12.078.276
|% -9,34
|
|MERCN
|25,32
|9.191.885
|% -8,66
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|34,78
|707.221.008
|% 4,44
|
|THYAO
|104,80
|286.367.322
|% 0,58
|
|KRDMD
|13,11
|273.092.592
|% 0,85
|
|TUPRS
|434,00
|253.723.292
|% 1,35
|
|PETKM
|14,06
|250.947.707
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,73
|214.368.714
|% 2,83
|
|KRDMD
|13,11
|273.092.592
|% 0,85
|
|EREGL
|34,78
|707.221.008
|% 4,44
|
|PETKM
|14,06
|250.947.707
|% 0,43
|
|VAKBN
|9,41
|131.981.881
|% 3,75
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6101
|% 0,24
|
|Euro
|18,4906
|18,5021
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9855
|21,0907
|% -0,37
|
|Frank
|18,6067
|18,7188
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,23
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-13,34
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.682
|6.748
|114,00
|
|Yarım
|3.256
|3.301
|57,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,47
|97,47
|-1,10
|