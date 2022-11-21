***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.11.2022 09:37
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.11.2022 - 18.11.2022
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 07.11.2022 - 18.11.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081240
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
0
En Düşük
0
18:0018,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0019,1235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1115
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,1113
18:001.044,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.044,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AKFGY
|4,29
|149.896.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,95
|6.822.235
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,29
|149.896.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,95
|6.822.235
|% 0,00
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% 0,00
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6234
|% 0,07
|
|Euro
|19,0925
|19,1332
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,9355
|22,0455
|% -0,50
|
|Frank
|19,3758
|19,4925
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% -0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,51
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.957
|7.098
|-33,00
|
|Yarım
|3.379
|3.470
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.735
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,53
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında