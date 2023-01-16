***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.01.2023 10:44
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.01.2023 - 13.01.2023
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 02.01.2023 - 13.01.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102450
BIST
10:445.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 28,42
|Açılış
|: 4.985
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
10:4418,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:4420,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:441.158,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.158,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:44
|SDTTR
|75,35
|333.134.967
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.650.827
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.350.616
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.210.446
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,46
|879.198.050
|% -8,44
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|CANTE
|114,50
|5.791.306
|% -4,50
|
|THYAO
|135,10
|1.276.596.084
|% 0,30
|
|ASELS
|56,05
|894.171.315
|% 1,45
|
|ODAS
|8,46
|879.198.050
|% -8,44
|
|YKBNK
|9,48
|826.830.865
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,74
|811.010.806
|% 0,37
|
|ODAS
|8,46
|879.198.050
|% -8,44
|
|YKBNK
|9,48
|826.830.865
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,93
|584.711.942
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,71
|128.847.154
|% 3,04
|
|ISCTR
|11,12
|490.248.575
|% 2,96
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7873
|18,7893
|% 0,04
|
|Euro
|20,3489
|20,3570
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,9239
|23,0389
|% 0,06
|
|Frank
|20,2275
|20,3494
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,07
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.857
|7.927
|117,00
|
|Yarım
|3.828
|3.879
|57,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,68
|0,02
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|-0,63
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:58OTTO
Yüzde 9.96 oranında artışla 94.40 lira fiyatla işlem gören hissede 180 adet işlem
-
10:57DAGI
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 323 adet işlem
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GARAN, ISCTR
-
10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 61 artarak (% 0.38 ) 4, 444
-
10:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, UMPAS, SDTTR, ARMDA, VKING, OTTO, ONCSM, DAGI, SOKE