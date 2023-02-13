***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.02.2023 09:53
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.01.2023 - 10.02.2023
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 30.01.2023 - 10.02.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112875
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,1418
En Düşük
20,0009
10:421.127,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.127,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.124,23
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8374
|18,8414
|% 0,05
|
|Euro
|20,1082
|20,1140
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6271
|22,7406
|% -0,03
|
|Frank
|20,2956
|20,4179
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0057
|5,0308
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-2,89
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|0,00
|
|Tam
|7.646
|7.695
|0,00
|
|Yarım
|3.735
|3.765
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.883
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,83
|