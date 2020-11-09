***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.11.2020 09:36
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.10.2020-06.11.2020
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 26.10
.2020-06.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887009
BIST
10:501.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 20,12
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
10:508,3122
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -0,2071
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5700
|
8,5274
En Düşük
8,1818
10:509,9046
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,2218
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,0521
En Düşük
9,7367
10:50520,34
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -14,49
|Açılış
|: 520,34
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.598.119
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|154.794.320
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|940.287.475
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,41
|241.872.478
|% 3,43
|
|AKBNK
|5,22
|228.801.562
|% 3,98
|
|ODAS
|3,61
|208.769.462
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,54
|204.693.714
|% 2,61
|
|GARAN
|7,29
|940.287.475
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,50
|154.794.320
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|241.872.478
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,84
|133.615.729
|% 2,22
|
|TSKB
|2,19
|151.915.049
|% 2,82
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3053
|8,3122
|% -2,43
|
|Euro
|9,8792
|9,9046
|% -2,19
|
|Sterlin
|10,8407
|10,8951
|% -2,96
|
|Frank
|9,1370
|9,1920
|% -3,08
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% -3,17
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|3,70
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-17,36
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,89
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:03EGCEY
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 889, 850 adet işlem
-
11:00BRISA
Yüzde 7.99 oranında artışla 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 955 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 59 artarak (% 2.04 ) 1, 329
-
10:59XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 5, 655.00 milyon TL de
-
10:59VESTL
Yüzde 7.97 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 031 adet işlem