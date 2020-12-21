***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.12.2020 10:47
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.12.2020-18.12.2020
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 07.12
.2020-18.12.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894031
BIST
12:501.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,11
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:507,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:509,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0263
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:50464,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,08
|Açılış
|: 464,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:50
|BOSSA
|15,40
|16.293.766
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.751.434
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.760.829
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.315.316
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,22
|1.164.781.123
|% 2,13
|
|TSKB
|1,91
|1.095.547.704
|% 3,80
|
|THYAO
|12,31
|996.156.497
|% -5,02
|
|GARAN
|9,70
|658.028.676
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,15
|587.328.828
|% -2,71
|
|TSKB
|1,91
|1.095.547.704
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,15
|587.328.828
|% -2,71
|
|ODAS
|4,03
|358.291.203
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,42
|120.676.736
|% -1,39
|
|THYAO
|12,31
|996.156.497
|% -5,02
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6486
|7,6587
|% 0,39
|
|Euro
|9,3159
|9,3263
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0906
|10,1412
|% -1,69
|
|Frank
|8,5862
|8,6380
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0352
|2,0454
|% 0,39
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-1,95
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-7,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|-5,17
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-2,50
|
|Çeyrek
|742
|759
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,19
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|-2,45
|