***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.01.2021 09:50
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.12.2020-01.01.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 21.12
.2020-01.01.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896525
BIST
12:341.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:347,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:349,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0280
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:34456,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,00
|Açılış
|: 456,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SEKFK
|7,04
|21.775.873
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.445.493
|% 9,99
|
|MAALT
|122,20
|12.765.323
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.896.998
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.198.416
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|METUR
|20,82
|6.960.195
|% -5,79
|
|CLEBI
|172,40
|92.950.908
|% -5,55
|
|GUBRF
|82,30
|849.107.840
|% -4,36
|
|KOZAL
|105,10
|742.563.538
|% 8,69
|
|GARAN
|10,46
|613.357.406
|% 0,87
|
|SISE
|7,42
|594.723.001
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,21
|513.512.878
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,21
|513.512.878
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,57
|315.679.047
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,16
|507.496.258
|% 2,60
|
|TSKB
|1,83
|282.634.638
|% 2,81
|
|KARSN
|3,49
|402.927.271
|% 7,38
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3547
|% -1,01
|
|Euro
|9,0320
|9,0467
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0227
|10,0730
|% -1,03
|
|Frank
|8,3274
|8,3776
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -1,04
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,33
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|27,76
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|13,42
|
|Çeyrek
|732
|748
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,30
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,90
|
Seans Raporu
12:34
daha fazla
-
12:48XU100
Endeks seansı %1, 4 değişimle 1497 puandan
-
12:47XU100
Endeks seansı %1, 4 değişimle 1497 puandan
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 35 artarak (% 1.38 ) 1, 347
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, MERIT, BASCM, CMENT, PSDTC, UFUK, PSDTC, TURGG, TGSAS, MAALT