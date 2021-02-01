***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.02.2021 09:59
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.01.2021-29.01.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 18.01
.2020-29.01.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906628
BIST
09:551.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.485
En Düşük
1.485
09:557,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0528
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2555
09:558,8140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0714
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,8032
09:55436,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,92
|Açılış
|: 436,45
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|MEGAP
|10,84
|141.524.221
|% 0,00
|
|YONGA
|36,90
|1.668.354
|% -3,73
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2609
|7,2665
|% -0,72
|
|Euro
|8,8050
|8,8140
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,9644
|10,0144
|% -0,32
|
|Frank
|8,1262
|8,1751
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9332
|1,9429
|% -0,63
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|21,72
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,90
|28,94
|2,02
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,75
|0,41
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,36
|