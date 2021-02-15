***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.02.2021 09:45
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
01.02.2021-12.02.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 01.02
.2021-12.02.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909542
BIST
11:131.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.554
En Düşük
1.547
11:136,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0533
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9756
11:138,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0465
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4718
11:13408,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,22
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,77
BIST En Aktif Hisseler11:13
|VAKFN
|12,32
|9.867.625
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|129.703.087
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,50
|1.017.251.882
|% 0,21
|
|SASA
|35,48
|652.255.914
|% 3,08
|
|THYAO
|12,28
|428.510.761
|% 2,33
|
|SISE
|7,76
|275.075.368
|% 0,91
|
|GARAN
|10,00
|243.143.828
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,45
|96.968.156
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,29
|147.288.258
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,40
|60.980.175
|% 0,72
|
|PETKM
|4,99
|211.044.856
|% 0,20
|
|SISE
|7,76
|275.075.368
|% 0,91
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9762
|6,9824
|% -0,76
|
|Euro
|8,4716
|8,4795
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6904
|9,7390
|% -0,27
|
|Frank
|7,8157
|7,8628
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8575
|1,8668
|% -0,67
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,46
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,95
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, MGROS, PETKM
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TKFEN, KOZAA
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 54 artarak (% 0.93 ) 1, 361
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, BALAT, NIBAS, SEKUR, IZMDC, SNKRN, MZHLD, ERBOS, VAKFN, VERTU
-
11:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, UMPAS, RODRG, PSDTC, PSDTC, PSDTC, IDEAS, EKIZ, TGSAS