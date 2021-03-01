***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.03.2021 09:35
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.02.2021-26.02.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 15.02
.2021-26.02.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913832
BIST
13:481.503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 31,91
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:487,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1427
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:488,7825
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1869
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:48408,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,04
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,19
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ITTFH
|2,75
|33.422.054
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.051.632
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.991.511
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.553.148
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|44.163.275
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,11
|159.138.692
|% -3,75
|
|SISE
|7,50
|1.482.095.809
|% 5,19
|
|THYAO
|13,91
|1.035.345.915
|% 3,11
|
|GARAN
|9,00
|701.687.611
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,00
|685.036.318
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,10
|490.202.209
|% 2,88
|
|SISE
|7,50
|1.482.095.809
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,28
|211.848.220
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|701.687.611
|% 0,90
|
|THYAO
|13,91
|1.035.345.915
|% 3,11
|
|TSKB
|1,69
|124.568.618
|% 2,42
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2673
|7,2759
|% -2,01
|
|Euro
|8,7599
|8,7713
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1455
|10,1964
|% -1,60
|
|Frank
|7,9540
|8,0019
|% -2,16
|
|Riyal
|1,9380
|1,9478
|% -1,81
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,27
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.714
|2.783
|-64,53
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|-31,21
|
|Çeyrek
|658
|673
|-15,61
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|