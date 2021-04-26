***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.04.2021 09:45
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
12.04.2021-23.04.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 12.04
.2021-23.04.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930794
BIST
11:501.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,33
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.366
En Düşük
1.344
11:508,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0452
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2925
11:5010,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0624
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0501
11:50475,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,59
|Açılış
|: 475,67
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MAALT
|193,60
|6.260.010
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.712.910
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.992.695
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,89
|57.593.692
|% -9,83
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,63
|37.275.232
|% -7,16
|
|FENER
|31,34
|27.463.265
|% -6,95
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,91
|506.358.670
|% 6,29
|
|GARAN
|7,10
|468.447.556
|% 0,42
|
|EREGL
|18,61
|444.105.680
|% 3,45
|
|PETKM
|6,41
|371.010.881
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,03
|274.275.265
|% 0,86
|
|GWIND
|5,91
|506.358.670
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,09
|162.770.760
|% 0,48
|
|GARAN
|7,10
|468.447.556
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|112.095.757
|% 1,11
|
|PETKM
|6,41
|371.010.881
|% 1,91
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3133
|8,3205
|% -0,58
|
|Euro
|10,0623
|10,0725
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,5182
|11,5759
|% -0,55
|
|Frank
|9,0561
|9,1106
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% -0,70
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|2,16
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|-0,88
|