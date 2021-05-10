***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
10.05.2021 09:40
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.04.2021-07.05.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 26.04
.2021-07.05.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935569
BIST
10:551.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
10:558,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
10:5510,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
10:55487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,14
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.119.846
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|INVEO
|130,00
|55.480.673
|% 8,33
|
|VAKFN
|13,99
|1.573.343
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,28
|24.588.592
|% -7,25
|
|DEVA
|29,64
|54.290.460
|% -5,90
|
|THYAO
|13,29
|443.383.997
|% 2,31
|
|GARAN
|7,66
|432.522.379
|% -0,78
|
|KOZAL
|129,90
|341.623.365
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,64
|314.473.023
|% 1,89
|
|SISE
|7,73
|312.031.633
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,89
|167.341.012
|% 2,72
|
|GARAN
|7,66
|432.522.379
|% -0,78
|
|PETKM
|6,54
|295.552.013
|% 0,15
|
|SKBNK
|1,17
|49.103.571
|% -0,85
|
|SISE
|7,73
|312.031.633
|% 1,71
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2585
|8,2613
|% 0,33
|
|Euro
|10,0326
|10,0432
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6025
|11,6607
|% 1,06
|
|Frank
|9,1404
|9,1954
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1983
|2,2093
|% 0,43
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|3,29
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,41
|