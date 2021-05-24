***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.05.2021 09:49
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.05.2021-21.05.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 10.05
.2021-21.05.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937382
BIST
10:061.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.454
10:068,3900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
10:0610,2379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0214
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
10:06507,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,25
|Açılış
|: 507,83
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,94
BIST En Aktif Hisseler10:06
|TRILC
|42,90
|29.364.985
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|14.928.567
|% 9,98
|
|SANFM
|16,65
|715.736
|% 9,54
|
|EUKYO
|5,14
|1.121.230
|% 9,36
|
|HATEK
|22,00
|2.101.436
|% 6,18
|
|CMENT
|33,00
|44.187
|% -7,41
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|JANTS
|83,00
|3.457.176
|% -5,68
|
|DIRIT
|4,94
|58.534
|% -5,00
|
|IDEAS
|78,75
|222.095
|% -4,78
|
|THYAO
|13,59
|71.810.531
|% 0,74
|
|GARAN
|8,21
|60.676.731
|% 0,61
|
|KARSN
|4,75
|41.072.002
|% -1,86
|
|KRDMD
|8,06
|40.543.732
|% 0,37
|
|EREGL
|18,77
|30.108.829
|% 0,32
|
|KARSN
|4,75
|41.072.002
|% -1,86
|
|GARAN
|8,21
|60.676.731
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,97
|12.402.632
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,18
|6.711.300
|% 0,85
|
|THYAO
|13,59
|71.810.531
|% 0,74
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3861
|8,3900
|% -0,30
|
|Euro
|10,2301
|10,2379
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,8374
|11,8967
|% -0,30
|
|Frank
|9,3127
|9,3688
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2310
|2,2421
|% -0,28
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,32
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|67,11
|67,11
|0,76
|