***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.06.2021 09:39
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.06.2021-18.06.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 07.06
.2021-18.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943268
BIST
13:161.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
13:168,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
13:1610,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0627
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
13:16502,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,47
|Açılış
|: 502,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler13:16
|OZBAL
|10,12
|7.633.628
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.932.807
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.222.267
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,60
|7.532.597
|% 8,86
|
|VAKFN
|9,47
|107.208.497
|% 8,35
|
|DENGE
|3,31
|266.478
|% -9,81
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|METUR
|6,42
|52.555.128
|% -9,58
|
|BAGFS
|14,20
|10.126.652
|% -8,62
|
|BERA
|15,68
|160.209.719
|% -7,38
|
|THYAO
|14,50
|940.504.875
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|467.348.932
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,09
|365.173.672
|% 1,46
|
|KRDMD
|6,83
|316.814.753
|% 0,59
|
|EREGL
|18,04
|311.901.013
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,09
|365.173.672
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,14
|181.933.365
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|940.504.875
|% -0,28
|
|TSKB
|1,30
|77.873.837
|% -0,76
|
|GARAN
|8,10
|467.348.932
|% -0,74
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7609
|8,7627
|% 0,29
|
|Euro
|10,4241
|10,4305
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1041
|12,1648
|% 0,63
|
|Frank
|9,4667
|9,5237
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3286
|2,3403
|% 0,25
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|18,09
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|32,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|35,30
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|17,08
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,24
|