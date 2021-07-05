***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.07.2021 09:50
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.06.2021-02.07.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 21.06
.2021-02.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946035
BIST
10:031.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.378
En Düşük
1.376
10:038,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7065
En Düşük
8,6549
10:0310,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3368
En Düşük
10,2698
10:03499,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 499,44
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
499,97
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MEDTR
|33,88
|15.919.602
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|5.339.742
|% 9,87
|
|KRVGD
|15,80
|2.391.551
|% 9,87
|
|GEDIK
|8,70
|788.594
|% 8,61
|
|INVEO
|130,00
|2.033.720
|% 7,26
|
|PKENT
|2.360,00
|63.720
|% -7,81
|
|METUR
|5,14
|121.725
|% -4,81
|
|OZBAL
|12,17
|310.956
|% -4,47
|
|EUYO
|4,03
|38.277
|% -2,66
|
|DENGE
|2,30
|187.919
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,52
|71.488.121
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,49
|28.239.194
|% 0,00
|
|VANGD
|5,28
|19.795.156
|% 0,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,52
|71.488.121
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,49
|28.239.194
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,88
|18.732.644
|% 0,00
|
|YESIL
|2,43
|14.693.161
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6956
|8,7003
|% 0,24
|
|Euro
|10,3134
|10,3327
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,9806
|12,0406
|% 0,10
|
|Frank
|9,3767
|9,4332
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3077
|2,3192
|% 0,01
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,15
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|76,35
|76,35
|0,18
|