***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.08.2021 10:01
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
19.07.2021-30.07.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 19.07
.2021-30.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954050
BIST
10:111.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.398
10:118,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:1110,0349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:11491,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 491,33
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler10:11
|KTSKR
|24,22
|17.526.575
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,01
|6.398.062
|% 8,66
|
|SELVA
|8,84
|12.533.374
|% 8,20
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|CEOEM
|9,27
|10.909.690
|% 6,55
|
|HURGZ
|1,57
|8.001.670
|% -5,99
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|MEDTR
|33,36
|109.006
|% -4,90
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|EUKYO
|6,86
|190.095
|% -4,59
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,40
|61.161.083
|% 0,42
|
|GARAN
|8,55
|54.098.091
|% 0,35
|
|ASELS
|15,69
|46.263.151
|% 1,16
|
|EREGL
|20,02
|42.630.563
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,40
|61.161.083
|% 0,42
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,82
|42.373.016
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,35
|27.251.502
|% 2,27
|
|ODAS
|1,32
|23.799.560
|% -1,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4339
|8,4381
|% 0,00
|
|Euro
|10,0205
|10,0349
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,7350
|11,7939
|% 0,33
|
|Frank
|9,2943
|9,3502
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2466
|2,2578
|% 0,15
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-5,94
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,74
|