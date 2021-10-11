***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.10.2021 09:35
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
27.09.2021-08.10.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 27.09
.2021-08.10.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969374
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.402
En Düşük
1.402
18:058,9351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
18:0510,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3412
18:05503,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,89
|Açılış
|: 503,94
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TOASO
|51,70
|184.046.577
|% 0,00
|
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TOASO
|51,70
|184.046.577
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 0,00
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 0,00
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9318
|8,9351
|% -0,37
|
|Euro
|10,3454
|10,3517
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1702
|12,2313
|% -0,03
|
|Frank
|9,5940
|9,6517
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3741
|2,3860
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,08
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|1,08
|