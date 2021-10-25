***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.10.2021 09:58
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.10.2021-22.10.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 11.10
.2021-22.10.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972120
BIST
10:131.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.483
En Düşük
1.471
10:139,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1732
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:1311,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2077
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:13565,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 12,02
|Açılış
|: 565,59
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|59.026.612
|% 9,93
|
|DOBUR
|45,22
|2.198.010
|% 9,92
|
|HEDEF
|2,36
|704.472
|% 9,77
|
|GRNYO
|2,78
|2.925.977
|% 9,45
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|RALYH
|5,50
|89.075
|% -4,84
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,92
|17.055.402
|% -3,67
|
|GLCVY
|13,78
|28.973.096
|% -2,68
|
|GARAN
|9,07
|250.571.134
|% -0,55
|
|GUBRF
|62,75
|137.869.476
|% 6,72
|
|TUPRS
|140,80
|101.455.482
|% 1,15
|
|KOZAL
|103,40
|79.675.532
|% 0,98
|
|EREGL
|19,28
|77.076.504
|% -0,36
|
|GARAN
|9,05
|285.603.381
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,58
|68.940.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|43.856.558
|% -1,02
|
|AKBNK
|5,46
|98.674.795
|% 0,18
|
|SKBNK
|1,00
|15.596.799
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7699
|9,7758
|% 1,80
|
|Euro
|11,3876
|11,4001
|% 1,86
|
|Sterlin
|13,4389
|13,5063
|% 2,06
|
|Frank
|10,6182
|10,6821
|% 1,68
|
|Riyal
|2,6004
|2,6134
|% 1,87
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,72
|
|Altın Gr.
|566
|566
|12,85
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,19
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,47
|