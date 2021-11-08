***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.11.2021 10:21
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.10.2021-05.11.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 25.10.
2021-05.11.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975530
BIST
10:111.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:119,6784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
10:1111,1977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0215
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
10:11564,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,79
|Açılış
|: 564,18
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:11
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|12.632.383
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,94
|4.501.327
|% 8,33
|
|VAKKO
|10,43
|9.211.711
|% 6,43
|
|SONME
|32,98
|1.616.788
|% 5,30
|
|BASGZ
|22,72
|7.471.676
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|28.731.615
|% -5,30
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|GSRAY
|3,94
|32.167.426
|% -4,60
|
|THYAO
|18,05
|318.284.715
|% 2,27
|
|GARAN
|10,65
|141.045.339
|% 0,38
|
|PETKM
|6,82
|106.434.079
|% 2,10
|
|ISCTR
|6,31
|63.872.333
|% 0,64
|
|ODAS
|1,48
|51.512.721
|% 0,68
|
|ODAS
|1,48
|51.512.721
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,12
|34.111.327
|% 1,82
|
|THYAO
|18,05
|318.284.715
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|106.434.079
|% 2,10
|
|GARAN
|10,65
|141.045.339
|% 0,38
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6717
|9,6784
|% -0,01
|
|Euro
|11,1894
|11,1977
|% -0,19
|
|Sterlin
|13,0042
|13,0694
|% -0,17
|
|Frank
|10,5491
|10,6127
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5715
|2,5844
|% -0,05
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,77
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|