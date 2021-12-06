***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.12.2021 09:46
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
22.11.2021-03.12.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 22.11.
2021-03.12.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981062
BIST
14:151.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1513,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0632
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1515,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:15789,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,65
|Açılış
|: 789,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:15
|RAYSG
|14,96
|4.006.922
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.853.977
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|156.620
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,69
|39.052.077
|% -9,04
|
|KTSKR
|32,64
|265.784.780
|% -8,62
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|THYAO
|18,54
|902.163.620
|% 0,05
|
|PETKM
|8,46
|817.892.029
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|SISE
|13,14
|776.841.401
|% -0,83
|
|TSKB
|1,63
|479.455.443
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|275.052.490
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.297.906
|% 0,83
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7749
|13,7818
|% 0,46
|
|Euro
|15,5689
|15,5826
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,2187
|18,3101
|% 0,61
|
|Frank
|14,8865
|14,9762
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6611
|3,6794
|% 0,41
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,35
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,82
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.194
|5.324
|4,93
|
|Yarım
|2.511
|2.575
|2,38
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,78
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:31ORCAY
Yüzde 9.95 oranında artışla 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 879, 625 adet işlem
-
14:30KONYA
Yüzde 4.49 oranında artışla 1, 035.90 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 812 adet işlem
-
14:29FMIZP
Yüzde 6.48 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 024 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 18, 156.00 milyon TL de
-
14:28IDGYO
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 837 adet işlem