***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.02.2022 10:11
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
31.01.2022- 11.02.2022
Açıklamalar
31.01.2022- 11.02.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001436
BIST
14:282.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 48,17
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:2813,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0504
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:2815,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1198
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:28813,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,93
|Açılış
|: 813,15
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DZGYO
|3,30
|26.843.627
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.087.879
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.950.335
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.611.984
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,73
|27.992.162
|% -7,82
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|DERHL
|4,93
|19.668.979
|% -4,83
|
|ORCAY
|26,14
|21.956.348
|% -4,67
|
|THYAO
|29,60
|4.179.239.557
|% 3,50
|
|KRDMD
|11,90
|1.314.623.179
|% 3,39
|
|EREGL
|28,80
|973.550.164
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,15
|906.652.237
|% 1,72
|
|KOZAL
|129,30
|755.992.577
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,15
|906.652.237
|% 1,72
|
|THYAO
|29,60
|4.179.239.557
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,33
|321.906.761
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,90
|1.314.623.179
|% 3,39
|
|PETKM
|8,35
|586.664.179
|% 3,73
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6360
|13,6395
|% 0,35
|
|Euro
|15,4762
|15,4874
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4195
|18,5118
|% 0,51
|
|Frank
|14,6936
|14,7821
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6227
|3,6409
|% 0,31
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-18,25
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|11,00
|
|Tam
|5.379
|5.515
|10,82
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,23
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-2,64
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41FROTO
Yüzde 6.61 oranında artışla 258.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 540 adet işlem
-
14:40TUCLK
Yüzde 6.49 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 689, 162 adet işlem
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 16 artarak (% 2.70 ) 2, 286
-
14:39XU100
Endeks 2, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 18, 881.00 milyon TL de
-
14:38MIPAZ
Yüzde 8.16 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 478, 868 adet işlem