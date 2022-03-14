***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.03.2022 09:52
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
28.02.2022- 11.03.2022
Açıklamalar
28.02.2022- 11.03.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010204
BIST
12:382.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,85
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
12:3814,7622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:3816,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1018
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:38930,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -10,90
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:38
|RAYSG
|11,78
|886.906
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.908.771
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|20.461.267
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.181.210
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|151.772.353
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.834.508
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|130.970.280
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,43
|13.033.557
|% -9,03
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|ALCTL
|24,26
|30.170.588
|% -5,97
|
|THYAO
|26,86
|1.591.904.755
|% 1,67
|
|FROTO
|265,40
|874.213.502
|% 8,82
|
|SISE
|13,88
|711.960.654
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|697.942.116
|% 0,68
|
|PETKM
|8,33
|666.924.302
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,75
|323.207.959
|% 1,63
|
|PETKM
|8,33
|666.924.302
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,12
|83.391.646
|% 2,75
|
|ODAS
|1,58
|112.808.320
|% 3,95
|
|ADESE
|0,71
|50.355.888
|% 4,41
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-19,23
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|1,00
|
|Tam
|6.145
|6.301
|-28,94
|
|Yarım
|2.970
|3.048
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,70
|
Seans Raporu
12:38
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866