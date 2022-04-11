***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.04.2022 10:18
Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
28.03.2022- 08.04.2022
Açıklamalar
28.03.2022- 08.04.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019035
BIST
11:482.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 26,81
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:4814,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:4816,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0478
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:48927,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,47
|Açılış
|: 927,91
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
927,96
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:48
|SANKO
|11,39
|11.265.345
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.596.662
|% 9,93
|
|KONKA
|18,02
|146.435.229
|% 9,68
|
|MIPAZ
|6,73
|24.347.048
|% 9,61
|
|DOHOL
|3,88
|675.384.920
|% 8,38
|
|MARTI
|1,87
|81.159.330
|% -7,88
|
|FORMT
|1,50
|49.154.342
|% -4,46
|
|CEOEM
|11,45
|14.149.847
|% -3,78
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|LIDER
|18,15
|40.010.504
|% -2,79
|
|GARAN
|13,60
|1.850.552.482
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,83
|1.028.163.310
|% 3,43
|
|THYAO
|35,38
|975.793.015
|% 0,17
|
|ASELS
|28,02
|921.076.937
|% 0,43
|
|SISE
|17,10
|846.779.358
|% 1,18
|
|TSKB
|1,66
|398.257.237
|% 4,40
|
|YKBNK
|4,83
|1.028.163.310
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,68
|527.599.502
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,88
|675.384.920
|% 8,38
|
|ODAS
|2,21
|350.609.271
|% -1,34
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7403
|14,7449
|% 0,01
|
|Euro
|16,0793
|16,0937
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1445
|19,2405
|% -0,08
|
|Frank
|15,7088
|15,8034
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9192
|3,9388
|% -0,01
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|9,55
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.111
|6.264
|26,79
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|12,96
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,48
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,32
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:02BJKAS
Yüzde 7.46 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 526 adet işlem
-
12:01ISGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 862, 238 adet işlem
-
12:00GOLTS
Yüzde 4.39 oranında artışla 43.72 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 305 adet işlem
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 24 artarak (% 0.91 ) 2, 687
-
11:59XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 773.00 milyon TL de