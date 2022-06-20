***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.06.2022 10:22
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
06.06.2022- 17.06.2022
Açıklamalar
06.06.2022- 17.06.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038186
BIST
11:552.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,43
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
11:5517,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
11:5518,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0997
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
11:551.025,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.025,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler11:55
|DAGHL
|32,34
|1.108.324
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|214.494
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|680.956
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|142.888.002
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|2.981.284
|% 9,98
|
|KAPLM
|52,70
|496.487
|% -9,99
|
|BRKO
|1,35
|228.168
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|718.013
|% -5,90
|
|RAYSG
|12,16
|1.176.876
|% -4,18
|
|ISDMR
|24,16
|42.980.989
|% -3,75
|
|THYAO
|49,36
|2.891.865.122
|% 2,45
|
|EREGL
|28,12
|1.129.912.646
|% -2,50
|
|TUPRS
|259,00
|653.890.917
|% -3,50
|
|SASA
|46,36
|625.978.129
|% 0,70
|
|SISE
|22,00
|611.486.951
|% 0,46
|
|ODAS
|3,07
|541.135.457
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,92
|428.402.776
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,03
|298.845.499
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|186.604.119
|% 0,76
|
|THYAO
|49,36
|2.891.865.122
|% 2,45
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3294
|17,3317
|% 0,04
|
|Euro
|18,2661
|18,2852
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,1484
|21,2544
|% 0,16
|
|Frank
|17,8883
|17,9961
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.806
|6.904
|-62,00
|
|Yarım
|3.341
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,33
|
Seans Raporu
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