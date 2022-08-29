***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
29.08.2022 10:52
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.08.2022 - 26.08.2022
Açıklamalar
15.08.2022- 26.08.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058802
BIST
13:583.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,31
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:5818,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:5818,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:581.011,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.011,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DYOBY
|18,64
|63.953.437
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.408.488
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.206.968
|% 9,91
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|PRKME
|11,93
|47.635.136
|% 8,45
|
|MTRKS
|65,15
|3.637.175
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.903.413
|% -9,94
|
|ANELE
|3,12
|39.473.796
|% -9,04
|
|QUAGR
|27,76
|96.021.457
|% -8,26
|
|AVOD
|2,38
|93.711.802
|% -7,75
|
|THYAO
|69,90
|4.016.030.372
|% 0,29
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|EKGYO
|3,96
|980.075.681
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1862
|18,1932
|% 0,16
|
|Euro
|18,1479
|18,1545
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2127
|21,3191
|% -0,23
|
|Frank
|18,7332
|18,8460
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,13
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,43
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|-34,00
|
|Tam
|6.783
|6.832
|-99,00
|
|Yarım
|3.305
|3.340
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,57
|