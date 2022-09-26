***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.09.2022 09:27
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
12.09.2022 - 23.09.2022
Açıklamalar
12.09.2022- 23.09.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065067
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0132
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05971,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 971,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AEFES
|44,44
|129.033.297
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AEFES
|44,44
|129.033.297
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4340
|18,4579
|% 0,24
|
|Euro
|17,8001
|17,8304
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,4673
|19,5649
|% -2,31
|
|Frank
|18,6593
|18,7717
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-4,76
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.638
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem