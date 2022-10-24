***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.10.2022 11:19
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.10.2022 - 21.10.2022
Açıklamalar
10.10.2022- 21.10.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073520
BIST
12:263.968
En Yüksek
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|: 0,85%
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|Açılış
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999,07
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:24
|TURGG
|249,70
|20.429.332
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.042.699
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
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|BTCIM
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|CONSE
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|566.900.225
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|KMPUR
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|121.416.802
|% -6,07
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|34.248.026
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|THYAO
|99,45
|3.694.760.416
|% 1,53
|
|EREGL
|30,84
|2.410.001.267
|% 4,40
|
|KRDMD
|12,66
|1.870.823.789
|% 2,76
|
|TOASO
|105,80
|1.323.075.519
|% 8,79
|
|SASA
|96,65
|1.320.276.833
|% 3,76
|
|EKGYO
|4,68
|1.186.366.938
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,66
|1.870.823.789
|% 2,76
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|ODAS
|7,59
|929.552.902
|% -4,29
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|SKBNK
|1,97
|218.825.937
|% 0,51
|
|IEYHO
|1,73
|179.666.991
|% 2,98
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6089
|% 0,15
|
|Euro
|18,2667
|18,2763
|% -0,30
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|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,22
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|Frank
|18,5057
|18,6172
|% -0,25
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|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,13
|
|12:24
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,33
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,01
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|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
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|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
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|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
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|Çeyrek
|1.626
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
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|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,19
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|B. Petrol
|89,75
|89,75
|-1,59
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