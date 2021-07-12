***AKMEN* *AKM* *MANAS*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.07.2021 18:04
***AKMEN******AKM******MANAS*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ A.Ş. (‘MANAS') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950391
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.382
En Düşük
1.355
18:008,6311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,6300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6500
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8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 10,2300
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,54
En Yüksek
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|: -0,60%
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|Açılış
|: 500,54
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|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VBTYZ
|13,72
|46.150.623
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.436.723
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.136.904
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.112.895
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|47.401.659
|% 9,72
|
|IDEAS
|49,46
|24.591.973
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.333.768
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.570.537
|% -9,96
|
|TKURU
|196,20
|3.453.473
|% -9,96
|
|CASA
|126,00
|438.166
|% -9,94
|
|GARAN
|8,63
|1.387.772.677
|% 1,17
|
|THYAO
|13,27
|861.640.122
|% -2,21
|
|KRDMD
|7,16
|705.672.182
|% -0,83
|
|EREGL
|18,15
|513.532.047
|% 0,55
|
|PETKM
|5,32
|489.701.763
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,27
|424.716.645
|% -0,44
|
|GARAN
|8,63
|1.387.772.677
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,80
|247.441.390
|% -2,70
|
|PEKGY
|1,11
|133.144.663
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,16
|705.672.182
|% -0,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6272
|8,6298
|% -0,33
|
|Euro
|10,2397
|10,2492
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9530
|12,0130
|% -0,38
|
|Frank
|9,3950
|9,4516
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,51
|