***AKMEN* *AKM* *MEDTR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.06.2021 17:04
***AKMEN******AKM******MEDTR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(‘MEDTR') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943576
BIST
17:121.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:128,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1037
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:1210,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1278
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:12496,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -6,78
|Açılış
|: 496,03
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler17:10
|VAKFN
|10,57
|164.379.112
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.957.389
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.777
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.730.695
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.484.236
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|AYCES
|72,05
|3.646.180
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,41
|189.839.431
|% -6,42
|
|METUR
|6,11
|28.892.161
|% -4,38
|
|THYAO
|14,86
|1.407.696.288
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|781.742.830
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,15
|489.199.223
|% 0,94
|
|BERA
|15,53
|488.824.732
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,15
|489.199.223
|% 0,94
|
|BOBET
|5,65
|983.910.780
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.180.148
|% 1,39
|
|THYAO
|14,86
|1.407.696.288
|% 1,85
|
|GARAN
|8,32
|781.742.830
|% 1,59
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6687
|8,6703
|% -1,14
|
|Euro
|10,3233
|10,3301
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0346
|12,0950
|% -1,22
|
|Frank
|9,4040
|9,4606
|% -1,17
|
|Riyal
|2,3091
|2,3206
|% -0,96
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
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Seans Raporu
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