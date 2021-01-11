Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

11.01.2021 20:26



***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

     MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin   58.967.161,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161,00 TL tutarında azaltılarak 6.000.000,00 TL'ye düşürülmesi ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 07.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
07.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 414.474,150 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
MASUM ÇEVİK 358.833 % 86,58 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900956


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.536
Değişim :  -0,29% |  -4,42
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.522
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FROTO 148,50 306.138.797 % 10,00  
TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
YAPRK 88,55 18.213.738 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4614 7,4644 % 1,24  
Euro 9,0833 9,0972 % 0,79  
Sterlin 10,0612 10,1116 % 0,91  
Frank 8,3561 8,4064 % 0,73  
Riyal 1,9825 1,9925 % 1,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -0,13  
Altın Gr. 444 444 5,58  
Cumhuriyet 2.944 2.989 -24,00  
Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,13  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,04  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru