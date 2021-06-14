***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar03.06.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939847) ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939840) ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), Alistair Baran BLAKE'in pay edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.4 Haziran 2021 tarihinde başlayan süreç bugün (14.06.21) saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.Bu süre içerisinde Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942231BIST