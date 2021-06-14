***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2021 17:13
***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.06.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939847) ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939840) ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), Alistair Baran BLAKE'in pay edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
4 Haziran 2021 tarihinde başlayan süreç bugün (14.06.21) saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.Bu süre içerisinde Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942231
BIST
17:491.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:498,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:4910,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0318
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:49503,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,89
|Açılış
|: 503,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:49
|VAKKO
|13,75
|46.973.773
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,96
|375.771.935
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|186.509.661
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,43
|5.857.355
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.425.692
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.299.259
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|2.928.752
|% -8,18
|
|YAYLA
|4,06
|8.183.752
|% -5,14
|
|THYAO
|14,69
|1.573.118.962
|% 0,69
|
|GARAN
|8,40
|841.623.975
|% -0,71
|
|FENER
|37,98
|683.240.655
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,19
|518.220.185
|% -1,35
|
|TUPRS
|104,50
|497.822.151
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,19
|518.220.185
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|484.894.029
|% -0,88
|
|THYAO
|14,69
|1.573.118.962
|% 0,69
|
|GARAN
|8,40
|841.623.975
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,96
|375.771.935
|% 10,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4000
|8,4012
|% 0,08
|
|Euro
|10,1872
|10,1950
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8240
|11,8833
|% 0,14
|
|Frank
|9,3099
|9,3660
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2334
|2,2446
|% 0,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-12,11
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem