***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
02.06.2021 14:33
***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)'nin sermayesinin 66.000.000 TL'den 72.556.591,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için
- 13,21 TL fiyat ile 3.084.369 adet MERKO'nun Merko Holding A.Ş.'ye,
- 5,76 TL fiyat ile 3.472.222 adet MERKO'nun Alistair Baran BLAKE'e
yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 03 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939545
BIST
15:011.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
15:018,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
15:0110,4703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0616
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
15:01524,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,67
|Açılış
|: 524,23
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:59
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|64.999.178
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|85.984.684
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.034.463
|% -10,00
|
|DARDL
|19,27
|20.775.113
|% -8,15
|
|METUR
|25,36
|30.379.147
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,79
|12.928.810
|% -7,37
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,70
|1.100.213.514
|% 1,56
|
|SASA
|35,02
|1.037.699.387
|% 3,30
|
|GARAN
|8,05
|843.017.861
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|643.329.572
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,20
|601.046.258
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,21
|498.006.200
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|843.017.861
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|643.329.572
|% 2,41
|
|THYAO
|13,70
|1.100.213.514
|% 1,56
|
|ODAS
|2,11
|157.768.233
|% 1,44
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5948
|8,5975
|% 0,92
|
|Euro
|10,4781
|10,4862
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1104
|12,1711
|% 0,77
|
|Frank
|9,4906
|9,5477
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2836
|2,2951
|% 0,83
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|2,18
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.455
|3.542
|33,07
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|16,00
|
|Çeyrek
|838
|857
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|0,79
|
Seans Raporu
14:59
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15:15XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 175.00 milyon TL de
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, SISE
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15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 52 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
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15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, TRCAS, EPLAS, KENT, YAYLA
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15:10
AKENR, PKENT, ZOREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında