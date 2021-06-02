***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)'nin sermayesinin 66.000.000 TL'den 72.556.591,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için- 13,21 TL fiyat ile 3.084.369 adet MERKO'nun Merko Holding A.Ş.'ye,- 5,76 TL fiyat ile 3.472.222 adet MERKO'nun Alistair Baran BLAKE'eyapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 03 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939545BIST