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***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

02.06.2021 14:33



***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

           Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (MERKO)'nin sermayesinin 66.000.000 TL'den 72.556.591,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için
 
-          13,21 TL fiyat ile 3.084.369 adet MERKO'nun Merko Holding A.Ş.'ye,  
-          5,76 TL fiyat ile 3.472.222 adet MERKO'nun Alistair Baran BLAKE'e
 
yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 03 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939545


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MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 64.999.178 % 9,87  
YAYLA 3,90 85.984.684 % 9,86  
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Riyal 2,2836 2,2951 % 0,83  
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Altın Ons 1.902 1.903 2,18  
Altın Gr. 525 525 4,17  
Cumhuriyet 3.474 3.527 37,00  
Tam 3.455 3.542 33,07  
Yarım 1.670 1.714 16,00  
Çeyrek 838 857 7,99  
Gümüş.Ons 27,91 27,93 0,02  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,06  
B. Petrol 71,04 71,04 0,79  
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