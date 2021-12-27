***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 15:28
***AKMEN******AKM******NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Net Holding A.Ş.(NTHOL)'nin sermayesinin %25,68'ine tekabül eden toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 5.70 TL fiyatla, Net Holding A.Ş. tarafından alıcı "Kerem TİBUK"a, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacaktır.
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986379
BIST
15:491.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:4911,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3154
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:4912,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3555
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:49655,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 17,32
|Açılış
|: 655,65
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BAGFS
|17,38
|10.299.344
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|76.386.435
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.584
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|53.565.375
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.691.252.051
|% 0,09
|
|THYAO
|20,90
|1.639.065.143
|% -1,04
|
|EREGL
|28,74
|1.534.935.333
|% 1,27
|
|SASA
|49,86
|1.385.314.898
|% 4,75
|
|SISE
|13,68
|1.212.489.926
|% -0,87
|
|YKBNK
|3,63
|1.005.696.442
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,22
|508.170.087
|% 0,00
|
|GARAN
|11,73
|1.691.252.051
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,45
|1.209.536.966
|% 0,21
|
|ODAS
|1,37
|126.656.029
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2803
|11,3011
|% 2,82
|
|Euro
|12,7572
|12,8008
|% 2,90
|
|Sterlin
|15,0781
|15,1537
|% 2,59
|
|Frank
|12,2239
|12,2976
|% 2,63
|
|Riyal
|2,9954
|3,0104
|% 2,64
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,02
|
|Altın Gr.
|654
|654
|15,82
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.402
|4.518
|-34,63
|
|Yarım
|2.128
|2.186
|-16,75
|
|Çeyrek
|1.067
|1.093
|-8,37
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,08
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02CANTE
Yüzde 7.17 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 264 adet işlem
-
16:01HEKTS
Yüzde 7.71 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 615, 911 adet işlem
-
16:00ARENA
Yüzde 5.17 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 120 adet işlem
-
15:59ZELOT
Yüzde 4.16 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 904 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 22, 532.00 milyon TL de