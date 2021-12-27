***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AKMEN******AKM******NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarToptan Alış Satış İşlemleri çerçevesinde bugün yapılan başvurumuza ilişkin açıklamada belirtilen "1 TL nominal değerli pay için 5.70 TL olan fiyatın", Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 19. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca 5,83 TL olarak revize edilmesi sebebiyle işbu düzeltme mahiyetinde açıklama yapılmaktadır. Bu kapsamdaNet Holding A.Ş.(NTHOL)'nin sermayesinin %25,68'ine tekabül eden toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 5.83 TL fiyatla, Net Holding A.Ş. tarafından alıcı "Kerem TİBUK"a, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacaktır.Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986494BIST