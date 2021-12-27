***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 21:29
***AKMEN******AKM******NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Toptan Alış Satış İşlemleri çerçevesinde bugün yapılan başvurumuza ilişkin açıklamada belirtilen "1 TL nominal değerli pay için 5.70 TL olan fiyatın", Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 19. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca 5,83 TL olarak revize edilmesi sebebiyle işbu düzeltme mahiyetinde açıklama yapılmaktadır. Bu kapsamda
Net Holding A.Ş.(NTHOL)'nin sermayesinin %25,68'ine tekabül eden toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 5.83 TL fiyatla, Net Holding A.Ş. tarafından alıcı "Kerem TİBUK"a, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacaktır.
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986494
BIST
15:501.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -16,42
|Açılış
|: 1.913
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|Önceki Kapanış
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1.916
En Düşük
1.873
15:5011,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
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|Açılış
|: 11,8900
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|Önceki Kapanış
|: 11,5200
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11,9859
En Düşük
11,4819
15:5013,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
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|Açılış
|: 13,3900
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|Önceki Kapanış
|: 12,9700
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13,5579
En Düşük
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15:50684,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 10,14
|Açılış
|: 684,39
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|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler15:48
|RODRG
|19,36
|6.046.160
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|120.484.283
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,34
|48.545.066
|% 9,94
|
|ALGYO
|31,64
|85.357.613
|% 9,56
|
|SEYKM
|13,73
|9.828.832
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|TUCLK
|14,76
|7.918.888
|% -7,34
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|SASA
|51,70
|1.194.399.079
|% 0,68
|
|GARAN
|11,47
|1.100.318.649
|% -1,71
|
|SISE
|13,76
|1.088.948.746
|% 1,55
|
|EREGL
|28,70
|919.212.416
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,21
|830.889.224
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,21
|830.889.224
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,51
|558.799.049
|% -4,10
|
|ODAS
|1,35
|146.951.652
|% -0,74
|
|GARAN
|11,47
|1.100.318.649
|% -1,71
|
|SISE
|13,76
|1.088.948.746
|% 1,55
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7298
|11,7585
|% 1,81
|
|Euro
|13,2838
|13,3163
|% 1,80
|
|Sterlin
|15,6664
|15,7450
|% 1,04
|
|Frank
|12,6961
|12,7725
|% 1,08
|
|Riyal
|3,1013
|3,1168
|% 0,96
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|4,76
|
|Altın Gr.
|682
|682
|7,57
|
|Cumhuriyet
|4.623
|4.693
|183,00
|
|Tam
|4.600
|4.721
|178,21
|
|Yarım
|2.223
|2.284
|86,20
|
|Çeyrek
|1.115
|1.142
|43,10
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|0,13
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|0,98
|