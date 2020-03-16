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***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

16.03.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  (Şirket )'nin sermayesinin 205.000.000 TL'den  295.000.000 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 90.000.000 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,00 TL fiyatla alıcı Nurol Holding Anonim Şirketi'ne  Toptan  Alış Satış İşleminin (TAS ) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829356


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RTALB 2,93 84.859.383 % 7,33  
KUYAS 1,12 11.500.165 % 5,66  
VKING 3,67 8.857.599 % 2,80  
ISKUR 288.000,00 581.000 % 2,13  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8317 7,8710 % 1,08  
Frank 6,7444 6,7850 % 1,78  
Riyal 1,7049 1,7135 % 1,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 -74,65  
Altın Gr. 302 302 -9,78  
Cumhuriyet 2.036 2.067 -45,00  
Tam 2.017 2.071 -52,31  
Yarım 975 1.002 -25,30  
Çeyrek 489 501 -12,65  
Gümüş.Ons 12,45 12,49 -2,25  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,40  
B. Petrol 29,99 29,99 -3,86  
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