***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
16.03.2020 15:51
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket )'nin sermayesinin 205.000.000 TL'den 295.000.000 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 90.000.000 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,00 TL fiyatla alıcı Nurol Holding Anonim Şirketi'ne Toptan Alış Satış İşleminin (TAS ) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829356
BIST
16:3687.306
En Yüksek
|Değişim
|: -8,68%
|| -8.299,40
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.281
16:366,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0893
|Açılış
|: 6,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:367,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1264
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:36300,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -10,79
|Açılış
|: 300,60
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|84.859.383
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,12
|11.500.165
|% 5,66
|
|VKING
|3,67
|8.857.599
|% 2,80
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|VESTL
|8,91
|22.832.734
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.177.720
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.344.223
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.782.616
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.798.355
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|581.061.758
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.587.519
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|ODAS
|1,25
|93.959.207
|% -9,42
|
|EKGYO
|1,11
|82.497.435
|% -7,50
|
|IHLGM
|0,86
|63.294.856
|% -9,47
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8317
|7,8710
|% 1,08
|
|Frank
|6,7444
|6,7850
|% 1,78
|
|Riyal
|1,7049
|1,7135
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-74,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.017
|2.071
|-52,31
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,30
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,65
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,49
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-3,86
|
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