***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket )'nin sermayesinin 205.000.000 TL'den 295.000.000 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 90.000.000 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,00 TL fiyatla alıcı Nurol Holding Anonim Şirketi'ne Toptan Alış Satış İşleminin (TAS ) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829356BIST