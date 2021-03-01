***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
01.03.2021 18:02
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket )'nin sermayesinin 295.000.000 TL'den 310.200.000 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 15.200.000 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Holding Anonim Şirketi'ne Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 02 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913977
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.527
En Düşük
1.491
18:057,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7862
En Yüksek
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|: -2,04%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: -1,89%
|| -7,79
|Açılış
|: 404,51
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2858
|7,2887
|% -1,83
|
|Euro
|8,7728
|8,7892
|% -2,01
|
|Sterlin
|10,1183
|10,1690
|% -1,87
|
|Frank
|7,9324
|7,9802
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9357
|1,9454
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,22
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|0,06
|