***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.09.2020 09:25
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
31.08.2020-11.09.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 31.08
.2020-11.09.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874860
BIST
12:131.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:137,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:138,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:13468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:11
|MERKO
|3,85
|62.532.033
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.372.539
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.168.078
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,61
|28.670.779
|% -9,37
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|74.501.908
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,03
|16.068.760
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,18
|993.669.517
|% 3,58
|
|PETKM
|4,34
|655.812.141
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|379.604.851
|% 0,93
|
|FENER
|39,00
|243.724.199
|% -2,26
|
|ASELS
|16,77
|217.952.741
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,08
|379.604.851
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|993.669.517
|% 3,58
|
|PETKM
|4,34
|655.812.141
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|146.461.321
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|186.932.408
|% 5,80
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4918
|7,4943
|% 0,29
|
|Euro
|8,8874
|8,8919
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6029
|9,6511
|% 0,73
|
|Frank
|8,2220
|8,2715
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,27
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|