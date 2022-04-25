***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.04.2022 10:07
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.04.2022- 22.04.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
11.04.2022- 22.04.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023404
BIST
14:452.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,37
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:4514,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:4515,8689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0527
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:45905,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,27
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ACSEL
|39,20
|35.044.254
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.506.426
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|DESA
|11,16
|5.421.868
|% -5,10
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,52
|2.857.725.205
|% -0,55
|
|GARAN
|14,98
|2.423.252.144
|% 5,57
|
|SISE
|17,85
|1.424.127.003
|% 0,11
|
|AKBNK
|9,31
|1.181.521.020
|% 1,86
|
|YKBNK
|5,19
|1.149.173.772
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,78
|915.262.419
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|648.718.682
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|460.835.781
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,19
|1.149.173.772
|% 1,76
|
|GARAN
|14,98
|2.423.252.144
|% 5,57
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7559
|14,7630
|% 0,14
|
|Euro
|15,8586
|15,8689
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,7581
|18,8522
|% -0,59
|
|Frank
|15,3557
|15,4482
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9239
|3,9435
|% 0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-24,90
|
|Altın Gr.
|906
|907
|-9,04
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|-64,84
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-31,36
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|-15,68
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,56
|
Seans Raporu
14:45
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15:00PEKGY
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