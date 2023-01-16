***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.01.2023 10:44
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.01.2023 - 13.01.2023
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 02.01.2023 - 13.01.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102453
BIST
12:015.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 79,17
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.068
En Düşük
4.981
12:0118,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0120,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0358
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:011.155,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.155,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SDTTR
|75,35
|339.780.008
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.037.647
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|MANAS
|10,86
|44.503.285
|% -4,49
|
|THYAO
|136,30
|2.374.162.129
|% 1,19
|
|KOZAL
|574,10
|2.236.175.659
|% 8,12
|
|ASELS
|56,95
|1.890.764.200
|% 3,08
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|EKGYO
|8,02
|1.147.918.977
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,52
|1.131.785.240
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,74
|202.448.193
|% 4,18
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7833
|18,7911
|% 0,05
|
|Euro
|20,3052
|20,3151
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8193
|22,9338
|% -0,40
|
|Frank
|20,1709
|20,2924
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.812
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.806
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,79
|