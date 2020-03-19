***AKMEN* *AKM* *OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [OYLUM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarOYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş..'nin sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 13.808.800 TL pay senedinin 28.02.2020- 13.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 17.03.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 13.719.781,64 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 158.990,84 TL olmak üzere toplam 13.878.772,48 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 17.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 89.018,400 TL nominal değerli payların Ortaklığın (OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.17.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 89.018,400 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıEYÜP SERDAR ERÇELİK 35.000 % 39,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 54.018 % 60,68 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830782BIST