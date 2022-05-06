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***AKMEN* *AKM* *OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

06.05.2022 12:47
***AKMEN* *AKM* *OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***AKMEN******AKM******OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Oylum Sınai Yatımlar A.Ş.'nin 27.617.600 TL olan çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 57.382.400 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %207.77475 oranında artırılarak 85.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.04.2022 – 27.04.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 219.254 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 05.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Oylum Sınai Yatımlar A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
    05.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 219.254 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HULUSİ GÖZ 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MESUT ÇAKIROĞLU 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SAİT KARAGÖZ 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 121.446 % 55,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027159


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Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
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