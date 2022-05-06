***AKMEN* *AKM* *OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******OYLUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [OYLUM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarOylum Sınai Yatımlar A.Ş.'nin 27.617.600 TL olan çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 57.382.400 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %207.77475 oranında artırılarak 85.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.04.2022 – 27.04.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 219.254 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 05.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Oylum Sınai Yatımlar A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.05.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 219.254 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıHULUSİ GÖZ 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMESUT ÇAKIROĞLU 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSAİT KARAGÖZ 20.000 % 9,12 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT YAR 121.446 % 55,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027159BIST