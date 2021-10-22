***AKMEN* *AKM* *OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2021 17:50
***AKMEN******AKM******OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(OZBAL)'nin sermayesinin %4,12'sine tekabül eden toplam 1.810.000 TL nominal değerli B grubu paylar, 1 TL nominal değerli pay için 14 TL fiyatla alıcı "İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon"a (IIS), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972031
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1388
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1389
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05559,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 14,28
|Açılış
|: 559,50
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|GRNYO
|2,54
|2.983.965
|% 7,17
|
|AKCNS
|15,62
|20.304.838
|% 3,86
|
|KUTPO
|66,95
|73.081.372
|% -4,63
|
|ERSU
|4,37
|33.352.582
|% -4,38
|
|MAKTK
|3,22
|76.107.690
|% -2,13
|
|ATAGY
|4,14
|3.577.925
|% -1,90
|
|DITAS
|17,93
|5.597.120
|% -0,94
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|EREGL
|19,35
|1.007.200.633
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,52
|928.141.902
|% 3,72
|
|ASELS
|16,70
|822.282.546
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|KRDMD
|7,52
|928.141.902
|% 3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6340
|9,6389
|% 1,46
|
|Euro
|11,2097
|11,2187
|% 1,25
|
|Sterlin
|13,2113
|13,2776
|% 1,01
|
|Frank
|10,4638
|10,5268
|% 1,43
|
|Riyal
|2,5568
|2,5697
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|18,54
|
|Altın Gr.
|560
|560
|15,27
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,27
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM