***AKMEN* *AKM* *OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2021 09:57
***AKMEN******AKM******OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(OZBAL) ortaklarından Nevzat TAŞKIN'ın sahip olduğu, Şirket sermayesinin %4,12'sine tekabül eden toplam 1.810.000 TL nominal değerli B grubu paylar, 1 TL nominal değerli pay için 14 TL fiyatla alıcı "İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon"a (IIS), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972119
BIST
11:291.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.490
En Düşük
1.471
11:299,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1388
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:2911,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1606
|Açılış
|: 11,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:29563,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 10,15
|Açılış
|: 563,71
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MERIT
|26,18
|23.395.073
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.070.400
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.954.782
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.504.146
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,68
|1.560.681
|% -3,54
|
|GARAN
|9,08
|940.115.692
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,63
|411.314.134
|% 1,94
|
|GUBRF
|63,80
|376.964.415
|% 8,50
|
|TUPRS
|140,90
|299.277.534
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,54
|296.355.476
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,63
|411.314.134
|% 1,94
|
|GARAN
|9,08
|940.115.692
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,98
|176.890.421
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,47
|229.969.437
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|296.355.476
|% 0,27
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7411
|9,7477
|% 1,51
|
|Euro
|11,3550
|11,3624
|% 1,52
|
|Sterlin
|13,3903
|13,4574
|% 1,69
|
|Frank
|10,5870
|10,6508
|% 1,39
|
|Riyal
|2,5901
|2,6030
|% 1,47
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,05
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:39EUKYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 562 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ARCLK, TCELL
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, FROTO, SASA
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.54 ) 1, 311
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DOKTA, HEDEF, TSPOR, DOBUR, MERIT