***AKMEN* *AKM* *OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AKMEN******AKM******OZBAL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(OZBAL) ortaklarından Nevzat TAŞKIN'ın sahip olduğu, Şirket sermayesinin %4,12'sine tekabül eden toplam 1.810.000 TL nominal değerli B grubu paylar, 1 TL nominal değerli pay için 14 TL fiyatla alıcı "İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon"a (IIS), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972119BIST