***AKMEN* *AKM* *ULUFA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.11.2021 15:22
***AKMEN******AKM******ULUFA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı nce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş (‘ULUFA') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974403
BIST
15:301.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,74
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:309,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1113
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:3011,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1360
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:30558,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 6,14
|Açılış
|: 558,20
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IHAAS
|5,06
|27.486.755
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.279.589
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|176.370.902
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.577.010
|% 9,71
|
|ERBOS
|134,00
|290.804.261
|% 9,12
|
|CANTE
|12,92
|102.562.880
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.221.822
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.030.682
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.363.485
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.109.500
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.176.017.293
|% 0,00
|
|THYAO
|15,47
|1.636.068.381
|% -0,13
|
|SISE
|8,74
|1.032.576.214
|% 1,39
|
|FROTO
|198,60
|1.002.859.626
|% 2,85
|
|TSPOR
|5,02
|914.217.423
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,96
|750.809.271
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|897.806.599
|% -0,35
|
|GARAN
|10,16
|3.176.017.293
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|304.134.205
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,02
|914.217.423
|% -6,52
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7091
|9,7126
|% 1,15
|
|Euro
|11,2523
|11,2625
|% 1,25
|
|Sterlin
|13,2358
|13,3022
|% 1,54
|
|Frank
|10,6196
|10,6836
|% 1,55
|
|Riyal
|2,5846
|2,5975
|% 1,26
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,64
|
|Altın Gr.
|557
|557
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.733
|47,00
|
|Tam
|3.661
|3.753
|46,45
|
|Yarım
|1.770
|1.816
|22,46
|
|Çeyrek
|888
|908
|11,24
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|
Seans Raporu
15:28
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15:42IHGZT
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 783, 587 adet işlem
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15:41CELHA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 878 adet işlem
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.29 ) 1, 647
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15:40XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 21, 477.00 milyon TL de
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15:40EKGYO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 762, 303 adet işlem